Gran trobada de halhaires en Les deth 24 ath 26 d’octobre
Inauguracion eth dissabte deth nau centre d’interpretacion des hèstes deth huec
Era localitat de Les acuelherà es dies 24, 25 e 26 d’octobre ua trobada multitudinària de halhaires tà commemorar eth detzau aniversari dera declaracion des hèstes deth huec deth Pirenèu coma Patrimòni Culturau Immateriau dera Umanitat pera Unesco. Er eveniment amassarà a centeats de representants d’ajuntaments, còlhes e entitats de Catalonha, Aragon, França e Andòrra vinculades ad aguesta tradicion pirenenca que convertís eth huec en simbèu d’identitat e de comunitat.
Era trobada arrincarà eth diuendres damb ua session termau ena Baronia de Les, qu’includirà un circuit, sopar estil “pica-pica” e concèrt. Eth dissabte serà er èish centrau des actes, damb era amassada dera naua Federacion de Halhaires de Catalonha ena sala d’actes der ajuntament. Formada iniciaument pes pòbles reconeishudi pera Unesco, intègre entitats que trabalhen pera difosion e continuitat dera hèsta. Dempús d’ua recepcion a delegacions d’un centeat de localitats, aurà lòc ua conferéncia e un minjar popular ena sala polivalenta.
Pera tarde s’inaugurarà era Casa deth Haro, nau centre d’interpretacion des hèstes deth huec qu’aufrirà audiovisuaus, taules interactives e materiau divulgatiu. Aguesti darrèri mesi s’a amiat a tèrme eth projècte de museïzacion deth locau que, dempús d’un convèni entre eth Conselh e er ajuntament, forme part deth Hilat de Musèus dera Val d’Aran. Pera tarde tanben se celebraràn talhèrs de halhes, dera man dera colla de Vilaller, e artesania, exibicions e eth Tast d’Òlha, jornades gastronomiques laguens deth programa Catalonha, Region Mondiau dera Gastronomia. Eth dia concludirà damb ua desfilada de halhaires enquiara plaça, ua exibicion de dances araneses e un concèrt de musica occitana a cargue de Sarabat. Eth dimenge ei prevista ua vista ath Castèth de Pijaoèrt. Segontes eth baile, Andreu Cortés, era trobada servirà entà hèr balanç d’ua decada de reconeishement e refortilhar era cooperacion entre territòris deth Pirenèu.