FGC adjudica la renovación de un tramo de vía de la línea Lleida-La Pobla en Vilanova de la Barca
Se sustituirán los carriles, las traviesas y el balasto de un tramo de 1,5 km y las obras no afectarán al servicio
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicado este miércoles los trabajos para la renovación de 1,5 kilómetros de vía entre los apeaderos de Alcoletge y Vilanova de la Barca, en el Segrià, en la línea Lleida-La Pobla de Segur. La obra consistirá en la renovación integral de la vía, tanto del carril como de las traviesas, que pasarán a ser de hormigón monobloque, con fijaciones elásticas, sustituyendo las actuales traviesas bibloque. Las nuevas traviesas, con un peso más elevado y una superficie de contacto superior con el balasto, quieren contribuir a prevenir la generación de garrotes en episodios de temperaturas extremas y, así, adaptarse a los efectos del cambio climático. Los trabajos no afectarán al servicio ferroviario de la línea.
El proyecto también contempla la renovación total del balasto, hecho que permitirá mejorar la estabilidad y el drenaje de la plataforma y la transmisión de las cargas del tren. Desde Ferrocarrils prevén que los trabajos se hagan en horario nocturno para no afectar al servicio ferroviario de la línea Lleida-La Pobla de Segur.
Las obras se han adjudicado a UTE Vilor Infraestructuras S.L. – Construcciones Rubau, S. A. por un importe de 1.532.329 euros (antes de IVA) y un plazo de ejecución de 30 semanas. Con esta actuación, Ferrocarrils avanza en la renovación total del tramo de vía comprendido entre las estaciones de Lleida y Balaguer, que ha llegado al final de su vida útil.
El año pasado, FGC renovó un tramo de 700 metros entre los apeaderos de Vilanova de la Barca y Térmens y en 2022 se había renovado otro tramo de 500 metros en Térmens.