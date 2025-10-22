FGC adjudica la renovación de un tramo de vía de la línea Lleida-La Pobla en Vilanova de la Barca

Un punto del tramo de vía donde se hará la renovación de traviesas, carriles y balasto en Vilanova de la Barca.FGC

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicado este miércoles los trabajos para la renovación de 1,5 kilómetros de vía entre los apeaderos de Alcoletge y Vilanova de la Barca, en el Segrià, en la línea Lleida-La Pobla de Segur. La obra consistirá en la renovación integral de la vía, tanto del carril como de las traviesas, que pasarán a ser de hormigón monobloque, con fijaciones elásticas, sustituyendo las actuales traviesas bibloque. Las nuevas traviesas, con un peso más elevado y una superficie de contacto superior con el balasto, quieren contribuir a prevenir la generación de garrotes en episodios de temperaturas extremas y, así, adaptarse a los efectos del cambio climático. Los trabajos no afectarán al servicio ferroviario de la línea.

El proyecto también contempla la renovación total del balasto, hecho que permitirá mejorar la estabilidad y el drenaje de la plataforma y la transmisión de las cargas del tren. Desde Ferrocarrils prevén que los trabajos se hagan en horario nocturno para no afectar al servicio ferroviario de la línea Lleida-La Pobla de Segur.

Las obras se han adjudicado a UTE Vilor Infraestructuras S.L. – Construcciones Rubau, S. A. por un importe de 1.532.329 euros (antes de IVA) y un plazo de ejecución de 30 semanas. Con esta actuación, Ferrocarrils avanza en la renovación total del tramo de vía comprendido entre las estaciones de Lleida y Balaguer, que ha llegado al final de su vida útil.

El año pasado, FGC renovó un tramo de 700 metros entre los apeaderos de Vilanova de la Barca y Térmens y en 2022 se había renovado otro tramo de 500 metros en Térmens.