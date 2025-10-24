La UdL lleva el oficio de los ‘raiers’ a las aulas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Cátedra Pirineus de la UdL ha presentado una nueva maleta pedagógica dedicada al oficio de raier, con el objetivo de acercar al alumnado el patrimonio vinculado a los ríos pirenaicos. El recurso, que se probará en las escuelas Sant Climent de Coll de Nargó y Els Raiers de La Pobla de Segur, combina contenidos sobre la historia de los antiguos transportistas de madera, la biodiversidad fluvial y los efectos de las especies invasoras. Según el director de la cátedra, Marc Ballesté, la iniciativa busca ofrecer herramientas a los docentes para trabajar valores patrimoniales y medioambientales. Las primeras pruebas han mostrado una buena acogida entre los alumnos, que han aprendido sobre los raiers mediante actividades de observación, matemáticas y lenguaje. El material se pondrá a disposición de centros del resto de Cataluña.