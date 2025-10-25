Arranca la renovación de la red eléctrica de la Vall d’Àger

El precario estado en el que se encuentra la infraestructura eléctrica en el pueblo de Àger. - E. FARNELL

Electra Redenergia, filial de la empresa leridana Atlas Energía, es desde este mes la nueva propietaria de la red eléctrica de la Vall d’Àger tras adquirir los activos de la distribuidora Elèctrica del Montsec, empresa que arrastraba años de quejas vecinales, problemas de servicios e irregularidades en la gestión. La operación, ya formalizada, ha contado con la autorización de la dirección general de Energía de la Generalitat y permite a la empresa asumir de forma inmediata la gestión directa de la infraestructura.

Esta red de la Vall d’Àger suministra electricidad a unos 1.300 abonados de los municipios de Àger, Les Avellanes i Santa Linya, Camarasa (la EMD de Fontllonga) y Os de Balaguer (pueblo de Alberola), que en los últimos años han sufrido cortes frecuentes, lecturas erróneas y una atención deficiente al cliente por parte de la anterior gestora.

Electra Redenergia ha avanzado que en noviembre pondrá en marcha una campaña para sustituir los actuales contadores por dispositivos telegestionados, que permitirán hacer lecturas remotas de consumo, eliminando las estimaciones y facturando siempre sobre datos reales. Está previsto cambiar más de un millar de estos aparatos. La instalación de estos nuevos equipos no tendrá ningún coste para los usuarios y una vez sustituidos, el nuevo contador quedará operativo de forma inmediata.

El CEO de Electra, Néstor Gutiérrez, confirmó que ya se han llevado a cabo auditorías para hacer un plan de inversión de un millón de euros en los próximos cinco años para modernizar y reforzar la red de distribución. Este plan incluye actuaciones en los puntos de la infraestructura que presenten mayor complejidad o riesgo, con el objetivo de garantizar la máxima seguridad y fiabilidad del servicio. Está previsto que la próxima semana iniciar reuniones informativas en los municipios para resolver dudas de los vecinos y explicar el nuevo modelo de gestión.

Por su parte, la alcaldesa de Àger, Mireia Burgés, apuntó que los vecinos quieren tener información sobre los cambios que aplicará la nueva distribuidora “a partir de ya”. “Hemos pasado un calvario y ahora es necesario saber cómo nos llegarán las facturas y con qué lecturas para tener claro cuánto pagar”.