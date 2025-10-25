Los conejos arrasan los campos de colza recién sembrados en Preixana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los agricultores denuncian otra campaña marcada por los daños y la falta de soluciones efectivas ante una plaga que se repite año tras año. Pagesos o Conills volvieron a criticar ayer los estragos causados por la plaga de conejos. Apenas tres semanas después de las primeras siembras de colza, algunos campos de Preixana ya se encuentran completamente arrasados o con la mayor parte del cultivo destruido.

Joan Piera, agricultor de Preixana, explica que sus “algunas fincas de colza que sembramos hace tres semanas están completamente o mayoritariamente arrasadas por los conejos. Es lo primero que sembramos de la temporada y ya está así”, lamenta. Con ironía amarga, agrega que “tenemos que sembrar por obligación, porque algo tenemos que hacer, pero parece un disco que se repite año tras año. Cada vez es la misma historia, o incluso peor, y los políticos siguen sin hacer nada”.

Los daños no se limitan a un solo cultivo o a una finca concreta. Desde Pagesos o Conills aseguran que la densidad de conejos en lugar de disminuir, no para de aumentar, y que las medidas de control impulsadas en los últimos años no han conseguido reducir la población de estos animales.