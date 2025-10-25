Renuevan licencias del mercado hasta 2040

La Paeria de Balaguer ha renovado las 76 licencias actuales de venta no sedentaria del mercado de los sábados, una medida que garantiza la continuidad de los titulares hasta 2040. Se ha reconocido la renovación automática de 12 paradistas regularizando una situación que se mantenía con prórrogas anuales desde hace años. Otros 31 paradistas deben completar documentación pendiente en un plazo de diez días, y 33 son los que mantienen una autorización provisional “a precario” hasta que se resuelva el nuevo procedimiento de adjudicación de los espacios. Según la alcaldesa, Lorena González, “la regularización del mercado es una prioridad, ya que queremos ofrecer un espacio ordenado, seguro y atractivo”. Avanzó que antes de finalizar el año la Paeria tiene previsto abrir el nuevo concurso para adjudicar los espacios del mercado, ya que actualmente existe lista de espera para instalarse, y añadió que la renovación de las licencias responde a una directiva europea, que obliga a revisar y adjudicar periódicamente las autorizaciones de venta para garantizar la libre competencia y la transparencia en el acceso al mercado. Aseguró que este proceso de concurrencia competitiva permitirá asignar de forma transparente las paradas vacantes y actualizar la distribución del mercado, garantizando criterios de seguridad, movilidad y sostenibilidad.

El mercado de Balaguer tiena ahora 76 expositores, aunque había tenido más de 130.