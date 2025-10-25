Torregrossa tiene listo el centro de día, con 15 de sus plazas concertadas

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Torregrossa celebró ayer una jornada de puertas abiertas del centro de día, un servicio largamente demandado que contará con 25 plazas, 15 de ellas concertadas, tras culminar el proceso de permisos y autorizaciones. La alcaldesa, Maribel Zamora, destacó que el consistorio ha priorizado “hacer realidad un recurso que se había prometido en repetidas ocasiones” y que facilitará el acceso a los vecinos del municipio gracias a las plazas concertadas tramitadas a través de Derechos Sociales y del consell comarcal del Pla.

La gestión del servicio ha sido adjudicada a Adesma, entidad sin ánimo de lucro especializada desde hace 30 años en la atención a personas mayores. Su presidente, Javier Castán, subrayó que la elección por parte del ayuntamiento es “un honor y un reto” y avanzó que el centro abrirá antes de Navidad: “probablemente con los primeros usuarios ya durante noviembre”.

El centro de día ofrecerá horario de ocho de la mañana a ocho de la tarde con desayuno, comida y merienda; control y seguimiento de la medicación, fisioterapia, apoyo psicológico y terapias de mantenimiento para retrasar el deterioro, con un enfoque que implica activamente a las familias.

Tendrá una plantilla de entre 4 y 5 profesionales. El equipamiento fue inaugurado en 2023.