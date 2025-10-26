Feria en La Granja d’Escarp para promocionar el Aiguabarreig

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Granja d’Escarp celebró ayer la primera edición de la Fira de Natura i Pesca Aiguabarreig Segre-Cinca, un evento dedicado a promocionar la riqueza ambiental de este espacio natural único. Organizada por el ayuntamiento y con el apoyo de la Diputación, la feria ofreció una jornada llena de actividades para el público familiar, que se extendieron desde temprano hasta el final del día.

Entre las propuestas destacadas estuvieron los concursos de pesca con categorías sénior e infantil, conectando así una tradición muy arraigada en el municipio con la promoción del entorno natural. Los asistentes pudieron disfrutar de una ruta ornitológica guiada en tren turístico para observar aves autóctonas, que incluyó tres salidas distintas. Además, se organizaron juegos infantiles de la mano de Jovial que hicieron las delicias de los más pequeños, y hubo una zona de expositores con productos de proximidad y actividades de descubrimiento del medio. A primera hora se sirvió un tradicional desayuno a la brasa, y al mediodía se celebró un vermut musical. También se hizo un showcooking de arroz con cangrejo azul. La tarde incluyó una degustación de mieles y un taller de elaboración de velas con cera natural. Para cerrar con broche de oro, el espectáculo de circo al aire libre Danscircant. La maravillosa historia del circo ambulante, a cargo de SAC Espectacles, ofreció un muy buen final a esta primera edición de la feria.

Paralelamente, hubo un sorteo de regalos y los premios incluyeron lotes de productos de proximidad.