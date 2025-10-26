La Fira Boletus de Isona sufre el cambio climático: se adelanta porque las setas aparecen antes

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Isona celebra este fin de semana la 21ª edición de la Fira Boletus, una cita ya consolidada en el calendario otoñal del Pallars Jussà que combina gastronomía, cultura, naturaleza y fuerte implicación vecinal. Sin embargo, el ayuntamiento de Isona i Conca Dellà se plantea adelantar la fecha del certamen para adaptarse a la nueva realidad que impone el cambio climático y que ha alterado el calendario natural de las setas.

“A pesar de que ha sido una buena temporada para los recolectores, las grandes florecidas tuvieron lugar en septiembre, como viene ocurriendo desde hace años”, explicó la alcaldesa, Jeannine Abella. “Es una lástima, porque actividades como el concurso de cestas o la exposición micológica habrían tenido mucha más participación unas semanas atrás”, añadió.

El certamen ha reunido a una cuarentena de expositores agroalimentarios. Solo uno de los puestos se dedicaba exclusivamente a las setas, un reflejo de cómo la maduración temprana de las especies de hongos ha desplazado parte del protagonismo hacia otros productos locales.

Las actividades arrancaron el viernes con la presentación del libro Josep Calassanç Abad de Subirà. Un visionari, de plebeu a baró d’Abella, de la periodista e historiadora Sònia Clotet. Por la noche tuvo lugar la cena de peñas, junto con una original competición de platos, algunos inspirados en las setas. La jornada de ayer empezó con una salida al bosque encabezada por la micóloga Laia Ribas. Paralelamente, las calles se llenaron de animación con el espectáculo itinerante de las Naturetes. La periodista Sílvia Cóppulo fue la encargada de inaugurar el certamen, que por la tarde ofreció una demostración de clasificación de setas a cargo de Ribas, junto a actividades familiares e infantiles como el espectáculo On és el nas. También tuvieron lugar las actividades del Boletast —una cata de vinos, cervezas artesanales y productos de proximidad acompañada de música en directo— y el Festibolet, que al caer la noche estaba previsto que diera paso a la fiesta con DJ Axel y DJ Fantasy en el pabellón polideportivo.

Hoy se celebra el final de la Peñas CUP y la tradicional comida de feria, a cargo del cocinero local Nil Albert, que servirá un menú con arroz con setas y coca de recapte con setas y longaniza. Está previsto que unas 200 personas se sienten a la mesa en la recta final de la feria.

Por otra parte, Coll de Nargó inauguró ayer la 6 Festa i Fira de Muntanya, la 30 Fira del Rovelló y el XII Aplec d’Escalada, que combina el espíritu tradicional con propuestas vinculadas al deporte, la naturaleza y el turismo sostenible. Las actividades seguirán hoy.