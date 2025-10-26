Inauguran la mejora del camino de la Donzell de Agramunt

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Donzell vivió ayer una jornada de celebración con motivo de la inauguración de las obras de mejora del camino de acceso a Agramunt, una actuación largamente reivindicada. Después de muchos años de peticiones, el proyecto se ha hecho realidad con la colaboración entre administraciones y entidades locales. La alcaldesa de Agramunt, Sílvia Fernàndez, y el director general de Regadius i Espais Agraris, Xavier Gispert, presidieron el acto.

La actuación ha permitido renovar cerca de cinco kilómetros del camino rural que conecta la Donzell con Agramunt, una vía muy utilizada tanto por los vecinos como por vehículos agrícolas. Los trabajos se han centrado en la aplicación de un nuevo pavimento de riego asfáltico que mejora notablemente la seguridad vial. El coste total de las obras ha sido de 192.207,5 euros.