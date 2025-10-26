La Fira de la Girella de El Pont de Suert cumple 25 años de sabor y tradición

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La Fira de la Girella de El Pont de Suert celebra este año su 25 aniversario y lo hace más viva que nunca. Lo que comenzó como una iniciativa para recuperar la tradición y dar valor al patrimonio gastronómico de la comarca se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario festivo del Pirineo ribagorzano. El objetivo es dar a conocer la girella, un embutido singular elaborado con menudos de cordero, arroz y una mezcla artesanal de especias que es heredero de la cocina de aprovechamiento de montaña.

En la jornada de ayer, la feria ofreció una completa programación. Por la tarde tuvo lugar una degustación de girella conducida por Josep Dolcet, miembro de la Fundació d’Oficis de la Carn- Gremicarn, que explicó las peculiaridades de su elaboración. Reunió a cuarenta personas, que degustaron girella del Pallars y la Ribagorça. De forma paralela, un festival de música callejera llenó de ambiente las calles, mientras en la biblioteca la Companyia Deliri presentó el espectáculo de títeres Bee. La jornada culminó con una gran fiesta en el polideportivo.

Hoy se sirve el plato fuerte de la fiesta, que incluye el tradicional nombramiento del Majoral de los Pirineos. En esta edición, el reconocimiento recaerá en Hermenegildo Pallarés Solana, un pastor ribagorzano de 96 años que recibirá la manta de pastor, confeccionada artesanalmente en la Fábrica de Mantas de El Pont de Suert. El municipio invitado este año es Sarroca de Bellera. La jornada se completará con demostraciones de elaboración de fallas a cargo de la asociación de fallaires del municipio, un concurso de serrar troncos, muestras de oficios antiguos y un mercado artesanal con sesenta paradistas. También habrá teatro con la compañía Xip Xap, que representará el espectáculo Transhumància, y diversas actividades como la degustación de girella, el taller Ven a coser tu girella o un maridaje de quesos y vinos.

Durante los tres días del certamen, la sala de exposiciones de Casa Cotori acoge una muestra fotográfica que repasa los 25 años de historia de la feria. Por su parte, bares y restaurantes ofrecen el popular Giretast, una combinación de croqueta de girella y bebida por tres euros, que permite al visitante saborear el producto en diferentes versiones.