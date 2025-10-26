Campaña de recaudación de fondos para frenar en los tribunales la planta de biogás de La Sentiu

La plataforma Pobles Vius, contraria a la gran planta de biogás prevista en La Sentiu de Sió, ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para recurrir ante los tribunales la autorización urbanística y ambiental de la Generalitat a este complejo, cuyos promotores esperan conseguir en breve la licencia municipal de obras.

La entidad considera que, una vez se agote la vía de presentar alegaciones, la única opción para frenar este proyecto será acudir a los juzgados, lo que supone un elevado coste económico. Ayer organizaron con este fin una jornada solidaria en Tornabous, que incluyó actividades lúdicas como un desayuno y una comida popular con un centenar de comensales, un taller de circo y un concierto. También hubo un coloquio con representantes de diferentes plataformas de oposición a plantas de biogás.

Miembros de Pobles Vius insistieron en que el proyecto de La Sentiu de Sió “presenta numerosas ilegalidades y defectos técnicos no suficientemente expuestos”, y por ello creen que “no es justo” que siga adelante sin una revisión en profundidad. La plataforma aprecia numerosas carencias, como falta de transparencia sobre el origen y la gestión futura de los residuos y digestatos, el incumplimiento de distancias mínimas con captaciones de agua potable y zonas sensibles, y una evaluación insuficiente de los impactos de las emisiones y olores sobre los núcleos habitados.

Además, recuerda que hubo más de 1.500 alegaciones individuales y colectivas contra el plan especial urbanístico autónomo para hacer posible la planta, incluyendo la oposición de 21 ayuntamientos y más de 20 entidades sociales y medioambientales del territorio. Pese a estas protestas, el proyecto ha seguido adelante.

Pobles Vius advirtió del “efecto llamada” que está provocando la proliferación de proyectos de grandes plantas de biogás en municipios próximos a La Sentiu, donde se planean nuevas instalaciones de este tipo o ampliaciones de las ya existentes. Actualmente hay más de una veintena de proyectos en Lleida para aprovechar el metano de las deyecciones y otros residuos orgánico en descomposición.