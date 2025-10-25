Piensos Costa y Vall Companys, distinguidos con los máximos galardones de los Porc d’Or

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Grupo Vall Companys y Piensos Costa fueron distinguidos ayer con dos de los tres galardones máximos que se otorgaron durante la 32ª edición de los premios Porc d'Or, que distinguen el compromiso con la mejora continua, la innovación y la sostenibilidad, así como los resultados técnico-productivos de las explotaciones de porcino. Se celebraron en la Llotja de Lleida, donde se reunieron más de un millar de profesionales del sector, representantes institucionales, empresas y entidades colaboradoras.

La distinción del Porc d’Or con Diamante recayó en la SAT 4835 Urra-Zurucuáin, de Piensos Costa, situada en Zurucuáin (Navarra), destacada por la excelencia global de la explotación, especialmente en sus positivos resultados productivos y su óptimo control de la alimentación y las condiciones ambientales. Por su parte, la granja El Cerruco, de Agrocesa-Grupo Vall Companys, ubicada en San Esteban de Gormaz (Soria) se alzó con el premio especial Porc d’Or del ministerio de Agricultura a la Sostenibilidad. El Jurado valoró el impecable nivel de bienestar animal en la granja. El tercer premio especial, el One Health, fue para la explotación Laguarres de Mazana Piensos Compuestos, ubicada en Huesca.

El grupo Vall Companys fue laureado también con seis distinciones en varias categorías técnicas y Piensos Costa en dos. Entre los galardonados en las categorías técnicas se encontraba también la Granja Siscart, de la Cooperativa d’Ivars d’Urgell y ubicada en Alcarràs. Recibió un premio de bronce de la segunda categoría (granjas de 500 a 1000 reproductoras) en longevidad. La cooperativa leridana también recibió un premio de plata en la cuarta categoría (granjas de más de 2000 reproductoras) en productividad numérica que recayó en la Granja Valfarta, ubicada en Huesca. Por su parte, la explotación Minchavaques de Cincaporc, localizada en Zaragoza, fue reconocida con un premio de bronce en segunda categoría por la tasa de partos.

En esta 32ª edición, Galicia se consolidó como la gran protagonista, con un total de 16 galardones, de los cuales 13 recayeron en explotaciones de la provincia de Ourense. Le sigue Aragón, que obtuvo 11 premios, concentrados sobre todo en la provincia de Huesca. Catalunya recibió 5.

La ceremonia, que terminó con una cena de gala, tuvo como temática los premios Oscar y un grupo de bailarines de la escuela de danza leridana Dancescape amenizaron la ceremonia interpretando bailes de diferentes musicales.