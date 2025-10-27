La Fira del Comerç de Alcarràs agota existencias

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La plaza del Mercat acogió ayer la 33ª Fira del Comerç i el Rebost de Alcarràs, una cita consolidada como punto de encuentro del comercio local y del tejido asociativo del municipio. Con más de cien paradas y un amplio programa de actividades para todas las edades, este certamens reivindica el comercio de proximidad como motor económico y social del pueblo, bajo el eslogan Lo millor de casa nostra!.

El alcalde de Alcarràs, Jordi Castany, considera que el éxito de la feria lo ha sido por partida doble: tanto de visitas como ventas. El primer edil aseguró que la mayoría de las paradas agroalimentarias “lograron agotar sus existencias” antes del cierre y que la afluencia de público “ha sido excepcional”. “Este éxito consolida cada vez más a este evento de Alcarràs como la mejor feria del comercio de Lleida”, remarcó el alcalde.

Además de los stands, el público que acudió a la feria pudo asistir a exhibiciones deportivas y artísticas, talleres de cerámica infantiles, espectáculos a cargo de la compañía La Cremallera Teatre, conciertos y exposiciones de vehículos clásicos, bonsáis y de maquinaria agrícola, entre otros.