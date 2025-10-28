Arden dos vehículos en un incendio intencionado en un garaje de Ponts

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan un incendio al parecer intencionado que hubo la madrugada del pasado viernes en Ponts y que arrasó un garaje, calcinó dos coches y obligó a desalojar a once personas, según ha podido saber este periódico. El afectado presentó una denuncia ante la Policía Catalana al sospechar que alguien prendió fuego al inmueble.

El incendio se declaró a las 4.20 horas del viernes en la calle la Parra de la localidad de la Noguera. Hasta el lugar se activaron ocho dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, patrullas de los Mossos d’Esquadra y ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A la llegada de los efectivos, el fuego estaba completamente desarrollado.

Por prevención, se cortó la calle y se desalojó a once vecinos que residen en domicilios cercanos al inmueble en llamas. En el interior del garaje había dos vehículos, herramientas y otro material que quedaron calcinados por completo. La estructura del inmueble quedó dañada y el fuego no fue dado por extinguido hasta media mañana. No hubo personas heridas.

El dueño del garaje y de los vehículos presentó una denuncia ante los Mossos d’Esquadra porque sospecha que el fuego fue provocado. Un portavoz policial explicó que el caso se está investigando y se está a la espera de los resultados de la Inspección Ocular Técnico Policial, el procedimiento para recabar indicios en el inmueble para determinar el origen del fuego.

Por su parte, el afectado explicó a SEGRE que “interpuse una denuncia porque creo que alguien me quemó el garaje. He perdido todo lo que había en el interior”. Por su parte, el alcalde, Josep Tàpies, aseguró que “sabemos que lo están investigando los Mossos” y que no ha habido otros incidentes.