La escuela de Anglesola reanuda las clases sin acceso al patio tras el temporal

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La escuela de Anglesola volvió ayer a estar plenamente operativa después de los trabajos de emergencia llevados a cabo desde el pasado viernes por los destrozos ocasionados por el temporal de viento. Tanto las clases como el servicio de comedor escolar funcionaron ayer con normalidad. Según fuentes municipales, aunque las aulas y el comedor pueden utilizarse sin restricciones, el alumnado no puede hacer uso del patio de recreo, situado en la parte posterior del centro educativo, hasta que finalicen las obras de reparación en el techo del polideportivo.

Mientras, todas las actividades del polideportivo también han quedado suspendidas y el equipamiento permanecerá cerrado hasta nueva orden por riesgo de desprendimientos.

Cabe recordar que a primera hora de la tarde del jueves el fuerte viento arrancó parte del tejado del polideportivo e hizo volar doce paneles sándwich y sus guías que impactaron contra la escuela. No hubo heridos, pero sí que desperfectos materiales.

El viernes se suspendieron las clases mientras se llevaron a cabo las tareas de limpieza para restablecer la normalidad en el centro educativo. Con todo, se ofreció servicio de acogida por la mañana al centro de día.