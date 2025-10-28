Más de 2,2 millones para paneles solares sobre túneles de la C-13 y C-14

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Territorio instalará paneles solares sobre los túneles de la C-14 en Bassella y la C-13 en Terradets y Talarn para suministrar electricidad a estas infraestructuras. Dos actuaciones que forman parte de las 11 obras licitadas para mejorar la eficiencia energética en ocho túneles de la red viaria catalana. Estos trabajos, que se ejecutarán durante el primer semestre de 2026, contemplan la instalación de 865 placas en total, que generarán 700 MWh anuales de energía renovable. La sustitución del alumbrado actual por tecnología led permitirá un ahorro energético de 550 MWh anuales, contribuyendo significativamente a la reducción de emisiones de CO₂ en infraestructuras públicas. Estas medidas se enmarcan dentro del Programa de autogeneración y descarbonización de la red de carreteras de la Generalitat, que busca modernizar sosteniblemente las vías catalanas. En el caso de los túneles leridanos, el proyecto en el túnel de Bassella (C-14) cuenta con una inversión de 835.000 euros y contempla la instalación de 180 placas y la sustitución de luminarias. En el túnel de Feixancs (C-13), ubicado en Talarn, se destinarán 600.000 euros para instalar 120 placas y renovar la iluminación. Por su parte, los túneles de Terradets, también en la C-13, recibirán una inversión de 852.000 euros para 24 placas fotovoltaicas y mejoras en sus sistemas de iluminación.