‘Miuses’: gran noche de moda y arte

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El diseñador Josep Rosell Santaularia (JRS) reunió a unas 500 personas en el restaurante Resquitx de Golmés con Miuses, un desfile–espectáculo que mezcló moda, música, danza y artes visuales. La gala sirvió para estrenar una colección cápsula de ocho bolsos de mano concebidos como piezas únicas, confeccionables por encargo y pensadas tanto para uso diario como para eventos, con materiales que van del denim y el terciopelo a las perlas, plumas y piel vegana.

El Resquitx se transformó con una escenografía de cintas, vallas y andamios que conectaba con diseños de la anterior colección Kimyou, mientras los modelos desfilaron como camareros y el propio Rosell actuó de chef. La conducción corrió a cargo de la actriz y modelo Marina de Barta y que contó con artistas como Maria Subirats, o Pau Culleré. Hubo recital poético de Aïda Fontova con danza terapia de Carol Morón y Maria Corral.

El momento álgido de la velada fue la intervención en directo de la directora de marketing Ester Terés y de la muralista Kamma Marlo, que transformaron el look de la presentadora aplicándole extensiones y pintando su vestido ante el público. El cierre de la celebración fue a cargo de la xaranga La Follia.

Con Miuses, Rosell consolida su marca JRS como plataforma de visibilidad para el talento emergente de la zona, en un evento arropado por el ayuntamiento de Golmés y una amplia red de colaboradores locales.