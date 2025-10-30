Al Himalaya por la ciencia

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los cuatro alpinistas integrantes de la expedición al Himalaya, en concreto al Himlung Himal, de 7.126 metros, han dado por finalizada la experiencia que comenzó el 4 de octubre para estudiar in situ cómo afecta la altitud en el edema pulmonar y cerebral. Damià Sarró, vecino de Bellaguarda, acompañado por José Ignacio Perdices, de Tremp; Albert Pastor, de Altafulla; y Miquel Francisco Romeo, de Lleida, han sido los protagonistas de este viaje que califican de “éxito” pese a no haber podido coronar la cumbre. Su principal objetivo, conseguir una serie de ecografías de los montañeros a medida que ascendían, se pudo llevar a cabo. “Pudimos hacerlas desde los 1.400 hasta los 6.100 metros, por lo que el estudio se pudo completar con todas las garantías”, indicó Pastor. También fue una experiencia positiva montar los campamentos base 1 y 2.

La situación cambió a la hora de alcanzar la cima. “Cuando llevábamos un kilómetro y medio decidimos retroceder, ya que se nos hizo muy duro. Yo comencé a tener diarreas, Damià muchos dolores de cabeza y Miquel también iba justo de fuerzas”, explicó Pastor. “Además, en la bajada del campamento número dos al uno, Miquel se fracturó el menisco y el ligamento cruzado anterior de una pierna y tuvo que ser evacuado en helicóptero, ya que se trata de una zona de difícil acceso, lo que hizo precisa la ayuda de otras personas. Ahora estamos en Katmandú descansando”, añadió.

La experiencia ha sido buena, aseguran. “Hemos conseguido trabajar juntos como un equipo, que era muy importante para lograr hacer el trabajo, y estamos satisfechos. Estamos intentando asimilar el aprendizaje para volver a subir a montañas de estas mismas características”. Pastor cuenta que la única ayuda usaron para ascender era una cuerda fija, “ya que si hubiésemos tenido que abrir una vía nosotros hubiera sido muy costoso”.

Pastor y Romeo llevan una semana en Katmandú, donde el segundo se ha ido recuperando de sus lesiones y hoy viajará de vuelta a Lleida. Pastor y Sarró seguirán en Nepal hasta el 20 de noviembre.

Albert Pastor y Damià Sarró proseguirán en el Nepal hasta el 20 de noviembre, ya que además del experimento médico que han llevado a cabo, también promueven un programa solidario para hacer donativos a varias escuelas locales. Estas se beneficiarán de la instalación de duchas y también recibirán cuatro proyectores y otros tantos equipos de sonido, además de impresoras. También se financiará la reparación del suelo de un colegio y se repartirá material escolar entre los alumnos, explicó Albert. Lo hacen de motu proprio, recogiendo donativos durante todo el año para adquirir equipos que hacen falta en los centros escolares.

La expedición ha sido organizada por Montanya Viva Associació, entre otras entidades, para aportar datos de cara a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades de montaña que pueden poner el peligro la vida de los alpinistas. “Nosotros desde allí hemos trabajado con la sonda ecográfica Butterfly, distribuida por APR Salud, enviando datos a profesionales que hacían el análisis de nuestro estado de salud desde Lleida”, explicaron.