La red de agua potable de Alfarràs, libre de fugas y de fibrocemento

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alfarràs ha finalizado la renovación de la red de agua potable. Ha eliminado las conducciones de fibrocemento, un material tóxico prohibido desde hace años y ha aumentado la eficiencia a casi el 80%, según explicó el alcalde, Joan Carles Garcia (Junts). Las filtraciones en las viejas tuberías provocaban pérdidas de más de 50% del suministro hace seis años. Las actuaciones se han centrado en el barrio de Andaní, la zona de la antigua fábrica de hilaturas, las viviendas de Martí Casals, la calle Calvari y su entorno y algunos tramos de la calle Horta y a lo largo de las avenida que transcurre por la N-230 y la avenida Lleida.

En concreto, se ha intervenido en una veintena de calles: Santa Anna, Sant Llorenç, Major, avenida Pinyana, Nord, Sant Josep Obrer, Mossén Brugulat, Calvari, Tetuà, General Prim, Ramón Vives, Colonia Enher, avenida Lleida, Alexandre Santallusia, avenida Balmes, plaza Lluís Companys, Trinitat, Pompeu Fabra, Horta, Sisquella y Carles Riba. Según Garcia, la red tiene unos 14 kilómetros de tuberías, de los que más de 35% eran de dibrocemento. La inversión ha superado el millón de euros, aunque se ha contado con ayudas de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la Generalitat y la Diputación que han aportado unos 900.000 euros.

Garcia indicó que también se han instalado muchos contadores en la vía pública ya que, en la actualidad, la mayoría están dentro de las casas. Esto tiene como fin de facilitar la lectura y detectar averías. “Donde no se ha podido hacer se ha dejado la infraestructura lista para abordar la conexión en cuanto se pueda”, puntualizó.

El ayuntamiento recuperó a primeros de 2023 la gestión directa del abastecimiento de agua potable tras casi tres años años de trámites y una consulta vecinal que avaló remunicipalizarlo. El consistorio relevó a la concesionaria Cassa, encargada del servicio desde 2006 y cuyo contrato finalizó en 2010. Desde entonces se fue prorrogando anualmente. Además, la justicia dio la razón al consistorio en el litigio con esta firma, que reclamaba pérdidas económicas por la explotación de la red de agua. Durante el anterior mandato municipal, también con Junts en la alcaldía, el ayuntamiento fue ejecutando reparaciones por fases para renovar la red de suministro.