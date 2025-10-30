Piden 14 años por intentar asesinar a su pareja con un cuchillo en Aran

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de 14 años de prisión y otros 14 de libertad vigilada para un hombre acusado de intentar asesinar a su pareja en la Val d’Aran en enero del año pasado. El acusado está en prisión preventiva desde entonces, cuando fue arrestado por los Mossos d’Esquadra. La víctima fue atacada con un cuchillo de cocina de 29,5 centímetros de hoja, sufrió dos heridas punzantes en el vientre y la zona dorsal y tuvo que ser intervenida. Está previsto que el juicio se celebre el próximo martes en la Audiencia de Lleida. El matrimonio tiene dos hijas.

Los hechos, según el Ministerio Público, tuvieron lugar a mediados de enero de 2024 cuando el acusado, durante una discusión “con el ánimo de acabar con la vida de su pareja”, cogió un cuchillo de la cocina —de una hoja de 29,5 centímetros de largo y con un mango de 12 centímetros— y se lo clavó en el vientre. La víctima quiso huir y, según el escrito de acusación, el agresor se lo clavó en la zona dorsal. El hombre fue arrestado por los Mossos d’Esquadra. Por su parte, la víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y sometida a una reconstrucción abdominal, y también sufrió daños en el hígado.

Por todo ello, la Fiscalía solicita que el hombre sea condenado como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa con los agravantes de género y de parentesco. Pide una pena de 14 años de prisión, otros 14 de libertad vigilada y una orden de alejamiento y de prohibición de comunicación de 8 años respecto a la víctima y a sus hijas. La mujer no reclama una indemnización por las lesiones y los daños morales.