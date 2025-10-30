Plan estratégico para relanzar el Espai Macià

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El Espai Macià presentó ayer su plan estratégico, un documento que dibuja las líneas maestras que debe seguir el equipamiento durante los próximos cinco años con el objetivo de actualizar el modelo de gestión, renovar el proyecto museográfico y fortalecer la conexión con los diferentes tipos de públicos. Esta hoja de ruta tiene como fin consolidar este espacio como un equipamiento singular y de referencia en el ámbito de la memoria democrática de Catalunya.

La elaboración de este plan ha contado con un proceso participativo en el que han intervenido agentes sociales, culturales e institucionales del territorio, así como profesionales del sector museístico y de la memoria democrática. El enfoque participativo garantiza que el documento responda a las necesidades y expectativas de la comunidad y se convierta en una herramienta útil para el desarrollo del mismo, indicaron responsables del museo.

La presentación corrió a cargo de Jordi Seró, del Institut Patrimoni i Turisme, empresa responsable de la elaboración del documento. Entre las conclusiones tras estos diez años de vida destacan la referidas a la profesionalización de la gestión para dotarse de una estructura técnica estable y cualificada. Esta deficiencia ha limitado el desarrollo de las funciones museísticas, por lo que hay que consolidar un modelo más profesional capaz de asumir nuevos retos. También se precisa la reformulación del proyecto museístico para actualizar contenidos y formatos integrando tecnologías inmersivas. Además, tiene que redefinir su imagen gráfica para fidelizar al público, es necesaria la integración al sistema meseístico catalán, mejorar ofertas al sistema educativo, la accesibilidad y potenciar la digitalización.