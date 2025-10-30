Una media de quince personas al día utilizan el comedor social local
Una media de quince personas al día hacen uso del comedor del Centre de Serveis local, lo que el ayuntamiento califica de éxito en prestaciones a los vecinos de la localidad. Ofrece menús caseros por 9 euros, que incluyen un primer y segundo plato y pan, y también acoge la celebración de festividades anuales como la Castanyada, Navidad o Sant Jordi. Garantiza una alimentación equilibrada y la posibilidad de establecer nuevos vínculos entre personas. El consistorio presentó el lunes la nueva programación de actividades del centro para el curso 2025-2026, un espacio municipal pensado para ofrecer compañía y actividades que mejoren la calidad de vida de las personas mayores de 65 años. Se trata de una plataforma de atención integral que fomenta la socialización, la salud física y emocional y el envejecimiento activo. Cuenta, además de la cocina-comedor, con una sala de actividades, sala de relajación, gimnasio, consultas externas, sala de espera, lavabos y duchas adaptadas, lavandería y zona exterior. Entre las actividades que ofrece hay marcha nórdica con una veintena de participantes, gimnasia con más de cien inscritos, y otras actividades como bingo, bitlles, sardanas y habrá un taller sobre el uso de teléfonos móviles el mes próximo.