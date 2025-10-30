Una media de quince personas al día utilizan el comedor social local

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Una media de quince personas al día hacen uso del comedor del Centre de Serveis local, lo que el ayuntamiento califica de éxito en prestaciones a los vecinos de la localidad. Ofrece menús caseros por 9 euros, que incluyen un primer y segundo plato y pan, y también acoge la celebración de festividades anuales como la Castanyada, Navidad o Sant Jordi. Garantiza una alimentación equilibrada y la posibilidad de establecer nuevos vínculos entre personas. El consistorio presentó el lunes la nueva programación de actividades del centro para el curso 2025-2026, un espacio municipal pensado para ofrecer compañía y actividades que mejoren la calidad de vida de las personas mayores de 65 años. Se trata de una plataforma de atención integral que fomenta la socialización, la salud física y emocional y el envejecimiento activo. Cuenta, además de la cocina-comedor, con una sala de actividades, sala de relajación, gimnasio, consultas externas, sala de espera, lavabos y duchas adaptadas, lavandería y zona exterior. Entre las actividades que ofrece hay marcha nórdica con una veintena de participantes, gimnasia con más de cien inscritos, y otras actividades como bingo, bitlles, sardanas y habrá un taller sobre el uso de teléfonos móviles el mes próximo.