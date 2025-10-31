El Segrià promociona el turismo oleícola con 4 rutas en bicicleta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El consell del Segrià ha organizado rutas guiadas en bicicleta eléctrica para descubrir el paisaje oleícola de la comarca. Se han creado cuatro rutas diferentes que recorrerán los municipios de Torrebesses, Seròs, Aitona, Maials, Llardecans y Aspa, que contarán con un guía oficial que explicará el patrimonio cultural de la zona. La iniciativa forma parte del programa que promueve la Generalitat en el marco de la Región Mundial de la Gastronomía 2025. Los participantes disfrutarán de una degustación de productos km0 preparada por el chef Ivan Pascual. La rutas se harán los domingos de noviembre y comenzarán en Torrebesses el día 2 y concluirán el 23 en Aspa y Mas de Melons.

Por otra parte, Agricultura ha programado actividades dedicadas el aceite en el Segrià, Les Garrigues y el Pla. En Les Garrigues se harán desayunos de tenedor, muestras gastronómicas y rutas. El Segrià promoverá catas guiadas y en el Pla, habrá una muestra de Quesos Artesanos de El Palau con talleres y maridajes con aceites.