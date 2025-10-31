Estabilizan una ladera dañada por un alud en Guixers

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El área de servicios técnicos de la Diputación está ultimando las obras de urgencia para reparar el talud afectado por un desprendimiento en la carretera LV-4241, en Guixers, causado por fuertes lluvias y que provocó la caída de piedras y tierra en la calzada. La obras, que se ha llevado a cabo en los dos últimos meses, responden a la necesidad de garantizar la estabilidad y seguridad viaria en este tramo de la carretera, donde el desplome de tierra había dejado el talud en una posición muy vertical con riesgo de nuevos movimientos de tierra. Se ha construido un muro de escollera con drenaje interior, se ha cambiado el firme y restituido el entorno afectado.

La actuación ha contado con una inversión de 149.000 euros financiada a través del contrato de conservación de carreteras de la corporación provincial. La diputada del àrea de los servicios técnicos, Cristina Morón, explicó que desde la Diputación se interviene de manera directa en todos los municipios para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Añadió que “estas intervenciones son necesarias para hacer de las carreteras unas vías modernas y seguras para todos”, dijo.