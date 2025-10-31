Les Borges amplía suelo industrial en 15 hectáreas

El pleno de Les Borges Blanques aprobó ayer por unanimidad una modificación del plan de ordenación urbanística municipal (POUM) que permitirá ampliar más de 15 hectáreas el suelo industrial del polígono Els Castellots, que acoge actualmente las instalaciones de Prefabricats Pujol. El objetivo de esta modificación es permitir “la entrada de nuevas empresas y que firmas de Les Borges puedan ampliar sus negocios”, explicó la edil de ERC de Urbanismo, Montse Casals. El proyecto de ampliación contempla aumentar la superficie que ocupa esta empresa y poner en marcha un segundo sector de más de 102.000 metros cuadrados, una zona de equipamientos de 26.400 metros cuadrados y otros 33.100 metros de suelo para empresas. Casals explicó que el consistorio ha llegado a un convenio con propietarios de esta zona para que haya “participación del ayuntamiento” y así “triplicar la oferta de superficie pública para nuevas firmas”. La ampliación llega después de 20 años de bloqueo al no poder ampliar el polígono de Vaca Roja.

En Balaguer, el pleno aprobó una modificación de normas del plan de mejora urbana de la zona de Països Catalans, lo que debe permitir la construcción de una nueva superficie comercial, que se ubicará al lado de la variante de la C-26 en la capital.