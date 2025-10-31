Renovación del DNI en el domicilio para mayores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha tramitado 33 documentos de identidad (DNI) a domicilio este año en Lleida. En 2024 fueron 74, de un servicio que se presta desde hace años para facilitar la renovación del DNI a personas de edad avanzada, que tienen problemas para desplazarse o se encuentran ingresados en centros médicos o geriátricos. El subdelegado del Gobierno, José Crespín, acompañó ayer a un equipo del DNI de la comisaría de Lleida al domicilio particular de Carlos Pubill, un vecino de la capital del Segrià de 95 años, para expedir la renovación de su documento de identidad sin tener que moverse de casa. Para hacer uso de este servicio hay que presentar la solicitud —disponible en la web de la Policía Nacional— y aportar certificados o informes médicos que acrediten su situación. El servicio se presta en toda la demarcación.