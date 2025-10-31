Sube un 10% a casas y un 20% a comercios la tasa de residuos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Solsona aprobó ayer en el pleno un incremento de la tasa de residuos en un 10% en los recibos domésticos y del 20% para actividades económicas. Así, una vivienda pasará a pagar 130 euros al año. La cifra para comercios dependerá de su dimensión y del tipo de actividad económica.

El gobierno municipal aprobó también aumentar los precios de las piscinas municipales con el fin de equilibrarlos a los costes del servicio. Los cursillos subirán entre un 20% y un 30% y las actividades lúdicodeportivas, entre un 13,65% y un 25%, en función del número de semanas de inscripción. En cuanto a los abonos, desaparece el precio único de 140 euros para familias, que pasarán a pagar 45 euros por persona, y el abono de temporada para mayores de 15 años se rebaja un 20%.

Por otra parte, se debatió el programa-memoria de intervención integral del núcleo antiguo que se presentó a la convocatoria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat. El consistorio ha pedido una subvención de 12,5 millones. Prevé actuaciones en una zona de 12,13 hectáreas y que incluye la plaza del Camp; el paseo Guitart; el puente de Solsona sobre el río Negre y la plaza de Les Moreres. Se llevarán a cabo proyectos de rehabilitación, eficiencia energética, transición ecológica y dinamización sociocomunitaria. Entre las acciones urbanísticas destacan la rehabilitación de edificios emblemáticos, la construcción de una pasarela para peatones y bicicletas que conecte el núcleo con el sector del Pont, y la mejora del eje principal del recinto amurallado. Asimismo, se aprobó una modificación de crédito con el fin de traspasar 25.000 euros de las ayudas a la rehabilitación que no se han adjudicado para añadir a la partida de inversiones ya existente para comprar un inmueble en la calle Val d’Aran, que se destinará a la bolsa de vivienda.

Luz verde a restringir vehículos en el núcleo antiguo

El pleno aprobó también de manera inicial el nuevo reglamento que regulará el acceso restringido de vehículos al núcleo antiguo. El texto, que busca pacificar el tráfico mediante cámaras de lectura de matrículas en los principales accesos fuera del horario comercial, incorporará la mayoría de las alegaciones presentadas durante la consulta pública por vecinos, un comercio y una formación política. El consistorio aprobó también el Documento Único de Protección Civil (Duprocim), que unifica los planes municipales ante riesgos como nevadas, incendios, inundaciones o aglomeraciones.