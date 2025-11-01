Aigüestortes se prepara para la reversión de tres centrales

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La empresa pública Forestal Catalana ha licitado por 78.000 € un informe sobre las alternativas que se le abren al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici con la próxima caducidad de las concesiones de tres centrales hidroeléctricas ubicadas en el corazón de su territorio.

La del lago Lladrés vence el 24 de julio de 2028, la de Espot lo hace el 7 de noviembre de 2028 y la de Sant Maurici el 12 de julio de 2029, según indica el Libro de Aprovechamientos de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro), lo que abre un escenario nuevo.

La práctica totalidad de las centrales fluviales de la cuenca del Ebro cuya concesión ha caducado han pasado a ser gestionadas por la CHE, mientras que las instaladas en canales han sido cerradas.

Las primeras reversiones en el parque abren una disyuntiva entre desmantelarlas para devolver su régimen natural a los ríos o mantenerlas para que pasen a generar fondos para el erario público.

La contrata, financiada con fondos Next Generation, propone explorar esas alternativas en el marco de la “conservación y restauración de ecosistemas y de su biodiversidad”, aunque sin descartes previos: propone “establecer el marco de definición de las alternativas” como “no actuar, desmantelamiento, adaptación, restauracion, ectétera”, para “descartar las no viables”.