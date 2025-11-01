Baqueira tramite tres projèctes
Damb ua naua sala de compressors e era renovacion des telesères Jesús Serra e Mirador. Entà optimizar fluxes d’usatgèrs, encara que non i a data d’inici d’òbres
Baqueira-Beret a activat era tramitacion administrativa de tres projèctes diuèrsi dauant er Ajuntament de Naut Aran, enfocadi ena modernizacion des sues installacions e ara milhora deth domini esquiable. Se tracte deth bastiment d’ua naua sala de compressors en Plan d’Òrri entà subministrar aire a canons de nhèu, era renovacion deth telesèra Jesús Serra e era substitucion deth telesèra deth Mirador, acompanhada d’ua reorganizacion integrau dera zòna de debutants ena còta 1.800.
Eth prumèr des expedients, presentat eth passat 7 d’abriu, sollicite licéncia d’òbres majors entà bastir ua sala de compressors e transformadors semisoterradi e un edifici d’oficines tecniques de 439 mètres quarrats —80 destinadi entà oficines e 359 entà equipes tecniques— ath cant dera bassa d’Òrri, a 1.873 mètres de nautada.
Eth dusau projècte correspon ara futura renovacion deth telesèra Jesús Serra, era tramitacion ambientau deth quau s’inicièc en seteme. Era actuacion a previst substituïr eth remontadèr actuau de quate places per un de sies e alongar leugeraments eth recorrut entà milhorar er accès ar Snowpark Era Marmòta. Segontes hònts dera estacion, era prepausa forme part des quantiosi projèctes planificadi, maugrat qu’era sua execucion depenerà des informes tecnics e ambientaus dera Comission Territoriau d’Urbanisme d’Aran.
Eth tresau expedient, aprovat eth passat 15 d’octobre peth plen de Naut Aran, plantège substituïr eth telesèra deth Mirador —de 4 places— per un nau desembragable de sies places, damb 2.345 mètres de recorrut, un desnivèu de 620 mètres e ua capacitat d’enquia 3.000 persones per ora. Era actuacion mantie eth traçat sus terren municipau e se complemente damb era reorganizacion dera zòna de debutants dera còta 1.800. Atau, se reconfiguren es teleesquís Rabadà en dus remontadèrs parallèls, s’ajusten traçats e se replaçaràn es cintes Carreretes 1 e 2 entà milhorar era accesibilitat e separar fluxes d’usatgèrs. Eth projècte non contèmple dubertura de naues pistes ne ampliar eth hilat d’innivacion, mès òc modernizar era infraestructura existenta e refortilhar era seguretat foncionau e ambientau. Son previsti trabalhs limitadi d’òbra civila, era revegetacion posteriora dera zòna e un plan de vigilància ambientau.