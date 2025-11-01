Catas de aceite entre molinos de Lleida los sábados de noviembre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las cooperativas de Juncosa, El Soleràs, La Granadella y el Molí de Cuadrat Valley de L'Albagés, y los restaurantes L'Espurna, L'Arroseria No Rules, Saroa y Cal Xirricló, respectivamente, acogerán todos los sábados de noviembre a partir del día 8 la experiencia Entre Molins para promocionar el aceite. Ofrecerán visitas guiadas a los molinos, catas de aceite y una comida degustación por 80 euros. Los molinos pararán mientras se come.

El menú degustación constará de tres aperitivos, un plato principal y postres. Las plazas para cada una de las cuatro comidas estarán limitadas a 30 comensales y será precisa la reserva previa a través de los mismos restaurantes y cooperativas. El precio es de 80 € por comensal y comenzará a las 12.00.