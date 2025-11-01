Desmantelan seis macroplantaciones de marihuana en la Ribagorza

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desmantelado seis macroplantaciones de marihuana en las comarcas la Ribagorza y el Sobrarbe, en una operación que se ha saldado con la detención de cuatro personas de nacionalidad albanesa, de entre 27 y 42 años. Se les acusa de delitos de cultivo y tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y atentado a agentes de la autoridad. Todos ellos han ingresado en prisión.

La investigación comenzó en marzo de 2025 y los cultivos estaban en zonas rurales de difícil acceso. En total, el operativo permitió la incautación de 5.775 plantas, el desmantelamiento de seis secaderos, siete balsas de agua, cinco zonas de vida utilizadas por los cultivadores y la intervención de un vehículo empleado por la organización.