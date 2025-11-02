La Granadella abre el ciclo de ferias del aceite con catas y ‘showcooking’

La Granadella abrió ayer el ciclo de ferias dedicadas al aceite de oliva virgen extra de las comarcas del Segrià y Les Garrigues, y lo hizo con la presentación del libro conmemorativo de los diez años del Centre de la Cultura de l'Oli de Catalunya, Receptes amb memòria y un showcooking a cargo de la cocinera Maria Nicolau con degustación de los platos y del primer aceite. La primera jornada también contó con la presentación del aceite de oliva arbequina avanzada a cargo de Àngels Calvo, responsable del Panell de Tast Oficial d’Olis de Catalunya. El acto de apadrinamiento del nuevo aceite a cargo del doctor Eduard Escrich y la entrega del previo Primera Premsada 2025 cerraron la jornada de ayer, que contó con una alta participación. Hoy está prevista la apertura de la feria con productos de proximidad y la venta de aceite, y el tradicional almuerzo de brasa con aceite Degustus, que se hará en la explanada de la Cooperativa. Los participantes podrán visitar el Museu de l’Oli, disfrutar de un vermut musical o participar en un taller de terrissa.