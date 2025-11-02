Los institutos de Lleida, a la cabeza en la llegada de alumnos con el curso iniciado

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

El Alt Pirineu y Aran, y las comarcas de Ponent fueron las zonas de Catalunya con mayor incidencia de matrícula viva en la ESO el curso pasado en proporción teniendo en cuenta el número de alumnos que empezaron el curso. Un total de 27.254 alumnos se incorporaron por primera vez al Servei d’Educació de Catalunya fuera de los períodos de matriculación ordinarios establecidos y que llegaron de fuera de Catalunya. El total de movimientos fue de 77.743, que no corresponde al número de alumnos, ya que un mismo estudiante puede hacer más de un cambio a lo largo del curso, y en la demarcación de Lleida fueron 6.593 cambios.

En números absolutos, la capital catalana es la población con más matrículas vivas, seguida de Hospitalet de Llobregat (3.579) y de Lleida (2.545). Mientras, la incidencia en las áreas más pobladas es, en peso relativo, mayor en otras zonas, como las comarcas de Lleida y Pirineo. En el Alt Pirineu y Aran constaban 2.743 alumnos matriculados en la ESO a principios de curso, pero durante el curso las aulas registraron 1.102 movimientos de estudiantes teniendo en cuenta que un mismo alumno puede generar más de un movimiento. La Val d’Aran (49%) es la zona con mayor incidencia, seguida de la Cerdanya (46,6%), el Jussà (39,6%) y el Alt Urgell (39%).

La región educativa del llano de Lleida (31,1%) es la segunda en la que la matrícula viva se hace notar, con 5.496 movimientos por un total de 17.650 alumnos matriculados a principios de curso (sin contar el Solsonès, que forma parte del servicio de la Catalunya Central). Así, el Pla d’Urgell (36,6%), Les Garrigues (35,6%) y la Segarra (35,4%) van justo detrás de las comarcas del Pirineo en el peso de movimientos de alumnos a lo largo de 2024-2025. En Lleida ciudad se registraron 2.545 incorporaciones de alumnos y cambios y 8.142 estudiantes matriculados a principios de curso.