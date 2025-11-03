Activan el plan de control poblacional de fauna cinegética por el riesgo de transmisión de la tuberculosis en el Alt Pirineu

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha activado el nuevo Plan de control poblacional para hacer frente al riesgo de transmisión de la tuberculosis animal en el Alt Pirineu. Las actuaciones permitirán intensificar el programa de vigilancia de fauna salvaje vigente, invirtiendo esfuerzos en la toma de muestras. También se hará una mejor monitorización y seguimiento de la evolución de la prevalencia de la enfermedad en las especies cinegéticas de la zona. En total, se abarca 134.364 hectáreas entre zonas de caza controlada, áreas privadas de caza, la reserva nacional de caza de Boumort, y otras figuras de aprovechamiento cinegético. Los 22 municipios incluidos en el plan pertenecen en las comarcas del Alt Urgell, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà.

La actuación se enmarca en el Decreto ley 5/2024, de 24 de abril, que establece medidas extraordinarias y urgentes de apoyo al sector agrario afectado gravemente por la sequía y otras situaciones de emergencia. La activación del plan supone una nueva manera de abordar la gestión de la fauna cinegética en el territorio, con una estrategia en más largo termine (concretamente cinco años) basada en criterios técnicos y de análisis de riesgo, y orientada a actuar de forma preventiva y con un calendario coordinado.

Aumento del número de muestras de fauna salvaje

La interacción entre la fauna salvaje y la fauna doméstica puede comportar riesgos sanitarios que hay que tener en consideración en la gestión del medio. En este contexto, la vigilancia sanitaria de la fauna es una herramienta clave para la detección precoz de patologías y para la prevención de posibles transmisiones entre especies. Esta vigilancia contribuye a preservar la salud de los ecosistemas y a garantizar una convivencia equilibrada entre la fauna salvaje, la ganadería y las actividades humanas.

Por eso, el Departamento mantiene activo desde hace 14 años el Programa de vigilancia sanitaria de la fauna salvaje en Catalunya, que tiene como objetivos conocer la situación sanitaria de la fauna salvaje en Catalunya, prevenir la diseminación de las enfermedades entre la fauna salvaje y la doméstica, y proteger la salud pública.

Más presión cinegética en 22 municipios de 3 comarcas

Para avanzar con el plan, se ha establecido una zonificación según las categorías de riesgo. Las actuaciones incluyen un objetivo de capturas totales de 1.923 jabalíes y 1.000 ciervos durante el primer año de vigencia del plan. Aparte de aumentar las capturas y la toma de muestras, se incluyen una serie de medidas especializadas complementarias, como los censos poblacionales, que permitirán disponer de una radiografía real de las poblaciones de ciervos, jabalíes y gamos de la zona.

También se realizará formación especializada en toma de muestras, y formación específica de calificación en actuaciones de control poblacional. Se han activado las medidas de apoyo de recogida de muestras y retirada de los animales, y medidas de bioseguridad a las explotaciones ganaderas, como abrevaderos diferenciados, cierres, y mangueras ganaderas.

El papel clave de los cazadores y la coordinación territorial

El Departamento también ha reforzado la implicación del colectivo de cazadores. En el marco de las áreas privadas de caza, durante la temporada 2024-2025, los cazadores capturaron más de 2.200 jabalíes y 1.000 ciervos en la zona afectada por el plan. Estas cifras constatan que los cazadores son una pieza esencial del modelo de control poblacional, y que su colaboración, junto con la de los agricultores, los ganaderos y la Administración, es imprescindible para alcanzar el equilibrio de la fauna cinegética en el territorio.

Este 2025 se habilitarán hasta 1.100 nuevos cazadores mediante 30 cursos de formación específica para mejorar las técnicas de captura y seguridad. Los equipos operativos del Departamento y del Cuerpo de Agents Rurals están preparados para actuar en el momento en que sean requeridos.