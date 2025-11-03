Amplian y mejoran la carretera LV-2341 en Nalec

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tras años de reivindicaciones vecinales, la pasada semana comenzaron los trabajos de mejora y ampliación de la carretera LV-2341, que conecta la carretera C-14 con Nalec. La alcaldesa, Susi Sansó, subrayó que la intervención, aprobada por la Diputación de Lleida —titular de la vía- en septiembre de 2021, responde a “una demanda histórica” y “es esperada por todos los vecinos”, ya que “permitirá incrementar tanto la seguridad vial como la comodidad en los desplazamientos diarios”. Según Sansó, “la ampliación de la vía mejorará la visibilidad y la anchura de la carretera, lo que reducirá los riesgos para peatones y ciclistas y favorecerá el acceso de los servicios de emergencia al pueblo”. Asimismo, agradeció la implicación de la Diputación en la ejecución de este proyecto.

Las obras se desarrollarán a lo largo de 1,023 kilómetros, donde se ampliará la plataforma de la calzada de los 4 y 4,5 metros actuales según el tramo a 6, se renovará por completo el firme y se rectificarán los trazados considerados más peligrosos. También se llevarán a cabo adaptaciones en las obras de drenaje. Los trabajos tendrán una duración prevista de seis meses y han sido adjudicados a Romà Infraestructures i Serveis SAU por un importe de 680.923,49 euros (IVA incluido), al que se sumarán 15.637,40 euros destinados a expropiaciones.

En la fase inicial, que empezó la semana pasada, se ejecutarán tareas de desbroce que conllevarán cortes de tráfico.

Asimismo, el ayuntamiento ha anunciado que está trabajando para ampliar el acceso alternativo por el camino desde la carretera L-201, con el fin de desviar la circulación de la vía principal mientras duren las obras.