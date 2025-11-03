Detenido un menor por el apuñalamiento de otro menor de 17 años en una pelea en Puigverd de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un adolescente de 17 años resultó herido ayer de madrugada por arma blanca durante una pelea en Puigverd de Lleida. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso sobre las 6.00 horas de que había una pelea entre diez personas y varias patrullas acudieron al lugar. Allí encontraron a una persona herida, un menor vecino de este municipio del Segrià, que fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde fue atendido de las lesiones que presentaba.

Fuentes policiales señalaron que su vida no corría peligro. Otras fuentes solventes apuntaron a que tenía una herida que le había perforado un pulmón tras recibir una puñalada por la espalda.

Rápidamente se iniciaron las diligencias para identificar a los participantes en la pelea y el autor o autores de la agresión. También se recabó el testimonio de personas que podrían haber presenciado los hechos para tratar de determinar las causas de la trifulca.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a un menor de 17 años.

El pasado 22 de octubre, un hombre resultó herido por arma blanca a en una pelea en el Barri Antic de Lleida. Los hechos ocurrieron a las 20.50 horas a la altura del número 64 de la calle Cavallers, la víctima sufrió heridas de carácter leve. Unos días antes, un joven de unos 20 años había resultado herido al ser apuñalado en el abdomen en una pelea entre dos grupos en la calle Folch i Torres, en el barrio del Clot de la capital leridana.

Asimismo, el pasado 21 de octubre los Mossos arrestaron a un vecino de Bellpuig de 33 años acusado de apuñalar a su padre en el cuello. La víctima, de 60 años, fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova donde fue intervenido de urgencia e ingresó en la UCI, aunque no se temía por su vida. El presunto autor fue arrestado por un delito de violencia doméstica. El juzgado de guardia de Cervera ordenó el ingreso en prisión provisional y sin fianza del detenido por un supuesto delito de tentativa de asesinato y maltrato en el ámbito familiar.