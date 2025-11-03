Hallan muerto a un conductor dentro de un vehículo en la N-230 en Almenar

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para determinar las causas de la muerte de un hombre que fue hallado sin vida en el interior de un vehículo en Almenar. Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 18.13 horas de que un vehículo podría haber sufrido una salida de vía en la N-230, en el punto kilométrico 18, en dirección Lleida. Al llegar al lugar, los Bomberos hallaron en el interior del vehículo una persona que se encontraba inconsciente. No había nadie más en el interior del vehículo, según fuentes de los servicios de emergencias.

Los servicios sanitarios confirmaron que esta persona había fallecido. Todo apunta a que se trata de una muerte por causas naturales y ayer no había constancia de que se tratara de un accidente de tráfico, según confirmaron fuentes policiales, que lo consideraron un tema sanitario. Hasta el lugar también se activó el SEM y los Mossos, además de los servicios funerarios.

El pasado agosto, también se abrió una investigación para determinar la muerte de un conductor fallecido en la carretera entre Térmens y Bellvís para determinar si había sido debido a una indisposición. A principios de año, un joven ciclista de unos 30 años falleció después de que fuera hallado inconsciente en el lateral de la autovía A-22 a su paso de Almacelles.