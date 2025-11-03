La Donzell recoge 367 firmas para reclamar el arreglo de su carretera
Los vecinos denuncian que es peligrosa
La junta de vecinos de la Donzell d’Urgell ha recogido 367 firmas para reclamar la mejora de la carretera de acceso desde la C-14 hasta el pueblo. Se trata de un tramo de 3,2 kilómetros que se encuentra en mal estado y presenta una circulación complicada debido a su estrechez y al elevado número de curvas, lo que obliga a extremar las precauciones, especialmente cuando se cruzan dos vehículos. Los vecinos denuncian que los baches y el deterioro del firme dificultan la conducción y aumentan el riesgo de accidentes. La situación se agrava en invierno, cuando la presencia habitual de niebla, hielo y zonas sombrías convierte la vía en especialmente peligrosa.
En la última reunión vecinal se puso de manifiesto, de forma clara y unánime, la necesidad de disponer de una vía en mejores condiciones que permita un acceso más cómodo y seguro a la Donzell. Según la junta, “esta mejora es esencial no solo para el día a día de los residentes, sino también para garantizar una mejor conexión con los servicios básicos y favorecer la vida en el pueblo”. La junta de vecinos destaca, además, que la carretera soporta cada vez más tráfico pesado, especialmente camiones vinculados a las explotaciones ganaderas de la zona. “No pedimos ningún privilegio, sino una infraestructura segura, digna y funcional”, subraya.
La junta de vecinos ya ha trasladado esta petición a la Diputación de Lleida, titular de la vía. La corporación provincial aprobó inicialmente, en el pleno de enero del año 2021, el proyecto de acondicionamiento del trazado de la carretera LV-3023, con un presupuesto de 1,4 millones de euros.