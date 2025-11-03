La Donzell recoge 367 firmas para reclamar el arreglo de su carretera

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La junta de vecinos de la Donzell d’Urgell ha recogido 367 firmas para reclamar la mejora de la carretera de acceso desde la C-14 hasta el pueblo. Se trata de un tramo de 3,2 kilómetros que se encuentra en mal estado y presenta una circulación complicada debido a su estrechez y al elevado número de curvas, lo que obliga a extremar las precauciones, especialmente cuando se cruzan dos vehículos. Los vecinos denuncian que los baches y el deterioro del firme dificultan la conducción y aumentan el riesgo de accidentes. La situación se agrava en invierno, cuando la presencia habitual de niebla, hielo y zonas sombrías convierte la vía en especialmente peligrosa.

En la última reunión vecinal se puso de manifiesto, de forma clara y unánime, la necesidad de disponer de una vía en mejores condiciones que permita un acceso más cómodo y seguro a la Donzell. Según la junta, “esta mejora es esencial no solo para el día a día de los residentes, sino también para garantizar una mejor conexión con los servicios básicos y favorecer la vida en el pueblo”. La junta de vecinos destaca, además, que la carretera soporta cada vez más tráfico pesado, especialmente camiones vinculados a las explotaciones ganaderas de la zona. “No pedimos ningún privilegio, sino una infraestructura segura, digna y funcional”, subraya.

La junta de vecinos ya ha trasladado esta petición a la Diputación de Lleida, titular de la vía. La corporación provincial aprobó inicialmente, en el pleno de enero del año 2021, el proyecto de acondicionamiento del trazado de la carretera LV-3023, con un presupuesto de 1,4 millones de euros.