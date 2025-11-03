Les Avellanes pone en valor la sal con su feria que congrega a 1.000 visitantes

Alrededor de un millar de personas llenaron ayer las calles de Les Avellanes i Santa Linya en el marco de la Fira de la Sal, que este año llega a su novena edición, dedicada a la producción artesanal de este producto, y bajo el lema La Cuina i la Sal. La alcaldesa, Lidia Ber, explicó que la afluencia de público fue “excelente” durante toda la jornada, “una de las ferias más numerosas”. El certamen incluyó un mercado de productos de proximidad con medio centenar de paradas de productos artesanales y de proximidad, también se celebraron espectáculos de música y danza, y juegos infantiles, además de exposiciones. El cocinero Anrau París, fue el encargado de abrir la feria y pronunció una conferencia sobre la sal y un taller sobre cómo usar las sales de diferentes maneras.

La novena edición de la Fira de la Sal contó con la colaboración de tres salinas de Peralta de la Sal, Gerri y Vilanova de la Sal, que dieron a conocer a los visitantes durante la mañana este producto destacado. Las salinas de Privá de Vilanova, tienen una antigüedad de entre 6.000 y 10.000 años. Al tratarse de salinas de interior y no marinas tienen muchos más elementos y, por tanto, son más gustosas para la gastronomía, según los expertos.