Operativo por la 'rave' ilegal en una finca privada de Santa Linya

Los Mossos d'Esquadra mantuvieron este domingo el operativo para controlar los accesos a la fiesta ilegal detectada la noche del viernes en la zona de Sant Marc de Santa Linya, en la Noguera.

Ayer por la tarde, fuentes policiales señalaron que todavía quedaban algunas personas pero que la mayoría se había ido. El sábado, un hombre resultó herido crítico tras sufrir una parada cardíaca mientras participaba en la rave.