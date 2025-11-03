Reducirán un 68% el consumo eléctrico con el nuevo alumbrado

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Vallbona de les Monges mejorará la eficiencia energética del municipio mediante la sustitución del alumbrado público por led. La actuación prevé el cambio de 175 luminarias en el núcleo de Vallbona, al que se sumará la renovación de 41 puntos de luz adicionales. El proyecto, con una inversión total de 90.410,68 euros, está financiado por el PUOSC. Una vez ejecutado, permitirá alcanzar un ahorro estimado del 68,1% en el consumo eléctrico municipal, mejorando la calidad lumínica de los espacios y reduciendo las emisiones contaminantes. El plazo para la presentación de ofertas acaba el 23 de noviembre.

Paralelamente, el consistorio lleva a cabo la renovación del alcantarillado de la calle Santa Maria, con un presupuesto de 70.802 euros financiado por la Diputación de Lleida a través de una subvención en materia de Salut. Los trabajos, que ejecuta la empresa Construccions i Enderrocs A. Rull S.L., culminarán antes de acabar el año.

El alcalde, Eduard Montseny, destacó que “con estas dos actuaciones, Vallbona de les Monges reafirma su compromiso con la sostenibilidad energética, la mejora de los servicios básicos y la modernización de las infraestructuras municipales”.