Tres detenidos por tráfico de drogas desde un piso de Mollerussa

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a tres hombres de 26, 28 y 55 años acusados de traficar con drogas desde su piso en Mollerussa. Según la policía, la detención es el resultado de una investigación iniciada a finales del mes de abril del año pasado, después de tener conocimiento que un hombre se podría dedicar a la venta de sustancias estupefacientes desde su domicilio en la capital del Pla d'Urgell. Los indicios de la policía es que el sospechoso podría distribuir cocaína por los alrededores de su domicilio a consumidores habituales de la comarca

Ante esta información, agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Mollerussa iniciaron varios dispositivos de seguimiento al sospechoso, un hombre con numerosos antecedentes por salud pública y otros delitos, hecho que complicó la investigación ante su pericia y conocimientos a la hora de evitar los seguimientos. El investigado cambiaba de domicilio para dificultar los seguimientos y viajaba a menudo a su país de origen donde tiene fijada su residencia, viniendo a Mollerussa durante cortas temporadas para reunir dinero traficando y volver a casa suya.

Los dispositivos de seguimiento hechos permitieron a los Mossos constatar que el investigado realizaba las transacciones de droga en lugares próximos a su domicilio después de contactar con los compradores, a los cuales les vendía dosis de cocaína para el autoconsumo.

Finalmente, el pasado sábado la policía hizo una entrada y perquisición en el domicilio del sospechoso, ubicado en la avenida Catalunya de Mollerussa, donde fueron detenidas tres personas y se intervinieron 260 gramos de cocaína, 23'84 gramos de metanfetamina, 4.970 euros en moneda fraccionada, tres básculas de precisión, utensilios para manipular la droga en dosis para el autoconsumo, un espray de pimienta y un puñal. Con estas detenciones, los Mossos dan por desmantelado "un importante punto de venta de cocaína del Pla d'Urgell".

Dos de los detenidos quedaron en libertad después de declarar en la comisaría de Mollerussa, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sea requerido. El otro detenido, con antecedentes, pasó este domingo a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.