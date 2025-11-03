Un hombre de 30 años, crítico tras una parada cardíaca durante una ‘rave’ en Santa Linya

Un hombre de 30 años y vecino de Barcelona fue ingresado el sábado en estado crítico en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida tras sufrir una parada cardíaca mientras participaba en una fiesta ilegal en la zona de Sant Marc de Santa Linya, en la Noguera. La fiesta fue detectada la noche del viernes y ayer se mantenía activa con centenares de personas procedentes de varios puntos del Estado y también de otros países.

Tras conocer la existencia de la rave, los Mossos d’Esquadra establecieron controles en los accesos para evitar que entraran más vehículos y sometían a pruebas de alcoholemia y drogas a los que abandonaban la fiesta. Fuentes municipales señalaron que muchos de los participantes, al ver que no podían acceder con el coche, lo dejaban aparcado en el campo de fútbol y se iban a pie.

Sobre las 11.00 horas, uno de los participantes sufrió una parada cardiorrespiratoria. Fue evacuado en vehículo hasta que encontraron a la patrulla de los Mossos. Los agentes llevaron a cabo las primeras tareas de reanimación, en colaboración con una de las participantes de la fiesta, hasta que llegaron al lugar los efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques. El joven fue estabilizado por los sanitarios y evacuado en helicóptero hasta el Arnau. Ingresó en estado crítico en la UCI.

Por la tarde, otro joven tuvo que ser atendido por el SEM al sufrir una indisposición, pero fuentes policiales señalaron que fue trasladado a ningún centro médico. La alcaldesa de Les Avellanes i Santa Linya, Lidia Ber, explicó que la fiesta se está celebrando en una finca privada de Santa Linya y que los vecinos podían escuchar la música ayer desde primera hora de la mañana. Al cierre de esta edición, los Mossos mantenían el dispositivo en la zona. Muchos de los participantes iban disfrazados coincidiendo con Halloween.

A finales del pasado septiembre, los Mossos ya intervinieron en una rave en Bovera, aunque no tuvo “demasiada actividad”. En agosto, formalizaron 23 denuncias por una fiesta ilegal en Ivars de Noguera, con unos 40 vehículos y un centenar de personas en una zona dentro del espacio natural protegido Vessants de la Noguera Ribagorçana.