Agramunt recuerda la riada mortal de hace diez años

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una década después de la trágica riada que se cobró la vida de cuatro ancianas de la residencia Ribera del Sió, Agramunt celebró ayer un sencillo acto de recuerdo en el monumento dedicado a las víctimas, ubicado en el paseo Josep Brufau. Consistió en una ofrenda floral presidida por la alcaldesa, Sílvia Fernàndez, acompañada por miembros del consistorio, familiares de las víctimas y vecinos.

Fernàndez destacó que “hace diez años el pueblo estaba menos preparado que ahora. Todos los que lo vivimos entonces, si hoy recibiéramos una indicación, actuaríamos enseguida” aunque insistió en que “aquella riada fue de madrugada, en plena oscuridad, y sin que en Agramunt hubiese llovido”.

La alcaldesa señaló que desde aquel fatídico día “se ha trabajado para que hechos así no vuelvan a repetirse”, aunque el recuerdo sigue marcado por “mucha tristeza y mucha indignación”. Añadió que “se perdieron vidas, algo irreparable, y muchas casas sufrieron daños materiales importantes”.

Finalmente, reclamó la realización de un estudio territorial que permita gestionar el agua con sistemas de contención y subrayó que no se trata de un problema únicamente municipal: “Pedimos a las administraciones superiores que analicen la cuestión de la inundabilidad como un problema territorial, porque el río Sió atraviesa muchos municipios y comarcas”.