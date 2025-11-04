El SOC y cinco entidades profesionales colaborarán en ocupación y formación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) y cinco entidades profesionales han llegado a un acuerdo para colaborar en la gestión e intermediación de ofertas laborales y en la formación de los trabajadores. Se trata del colegio oficial de Administradores y Gestores de Catalunya (COAGC), el de Gestores Administrativos de Tarragona, de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, de Graduados Sociales de Tarragona y la Unión de Consumidores de Catalunya (UCC). Todas ellas disponen de una cartera de unos 4.000 colegiados que atienden a autónomos, pymes y empresas de diversas tipologías y sectores. Se espera que con este acuerdo se cubran las necesidades de “demanda continua de personal y formativas”. El SOC facilitará la gestión de las ofertas laborales a través de las setenta oficinas de su red. Asimismo, las cinco entidades prodrán presentar sus demandas de trabajo en el portal Feina Activa que las traspasará también al portal estatal Empléate. Se prevén sesiones informativas entre orientadores del SOC y técnicos de las entidades.