Peleas con varios implicados en la avenida Balmes de Lleida y en la antigua estación de Mollerussa

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Mollerussa detuvieron el domingo a cuatro hombres, de entre 20 y 45 años, y a otro menor de edad acusados de los delitos de lesiones, participación en una pelea tumultuaria y uso de armas prohibidas. Al parecer, la disputa, que ocurrió en la calle Forestal, en la antigua estación de Mollerussa, se habría iniciado por una cuenta pendiente de la semana pasada en una conocida discoteca de la zona. Dos de los detenidos se trasladaron hasta el lugar para agredir a un menor de edad y familiares de este último se habrían presentado en el sitio para vengarse.

Pelea en la avenida Balmes de Lleida

Por otro lado, Mossos y Guardia Urbana de Lleida intervinieron ayer por la noche en otra pelea con varios implicados en la avenida Balmes. Hasta la zona acudieron media docena de patrullas. Al cierre de esta edición se desconocía si había detenidos