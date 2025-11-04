Plan urbanístico para definir los usos del Pla de les Forques

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d’Urgell aprobó ayer adjudicar de la redacción del Plan Especial Urbanístico del Pla de les Forques y de su entorno para regular los usos de este espacio. En la actualidad existe un ámbito diferenciado que forma una plataforma plana y que dispone de dos usos activos. Por un lado están las pistas de aeromodelismo, y por otro las antenas de telecomunicaciones, que ya están contempladas en los objetivos de la regulación. El consistorio considera que el resto de esta superficie resulta óptima para la instalación de placas solares. Por este motivo, ha acordado afrontar la ordenación de estos terrenos a través de un plan especial “que fije, con todas las garantías y detalle, los usos y la ubicación” de los paneles fotovoltaicos.

Entre los objetivos de este nueva regulación urbanística destaca la mejora de las condiciones ecológicas, mejorar el acceso a la plataforma superior, proponer actividades de interpretación del territorio y educación ambiental. La redacción irá a cargo de Jornet, Llop, Pastor, SLP, que se ha adjudicado el contrato por un importe de 47.852 euros.