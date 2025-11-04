Tres heridos, uno de gravedad, en un accidente de tráfico en Bassella

Una imagen de la colisión en Bassella.Bomberos de la Generalitat

Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, a las 15.32 horas de este lunes en una colisión múltiple entre un camión y dos turismos en la carretera C-14 en Bassella. Los heridos fueron evacuados al hospital Arnau de Vilanova.

En Juneda, una persona resultó herida en un choque entre dos furgonetas en la N-240.

Por otra parte, un coche cayó por un desnivel en la C-1412b en Isona. En la ciudad de Lleida, un usuario de patinete resultó herido en una caída a Onze de Setembre.