Tres heridos, uno de gravedad, en un accidente de tráfico en Bassella
En la C-14, con un camión y dos turismos implicados
Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, a las 15.32 horas de este lunes en una colisión múltiple entre un camión y dos turismos en la carretera C-14 en Bassella. Los heridos fueron evacuados al hospital Arnau de Vilanova.
En Juneda, una persona resultó herida en un choque entre dos furgonetas en la N-240.
Por otra parte, un coche cayó por un desnivel en la C-1412b en Isona. En la ciudad de Lleida, un usuario de patinete resultó herido en una caída a Onze de Setembre.