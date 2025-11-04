Vídeo publicitario para dar a conocer el turismo sostenible de La Seu

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Turisme Seu ha elaborado un vídeo corporativo que ofrece a empresas y equipamientos adheridos a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) para ayudarlos a darse a conocer. Con la elaboración de este spot publicitario, el ente turístico muestra su voluntad de participar y colaborar en acciones para avanzar hacia un turismo más responsable y respetuoso. Lo explicaron ayer fuentes municipales, que destacaron que el nuevo portal web de Turisme Seu ofrece otras herramientas que tienen los mismos objetivos. Entre ellas destaca un decálogo de buenas prácticas, accesibilidad y concienciación sobre el uso del agua.

La concejala de Turismo, Gemma Tó, destaca que formar parte de la CETS “es sinónimo de promover experiencias responsables y dar visibilidad a las empresas comprometidas, para proteger la naturaleza y nuestras raíces, mientras ofrecemos experiencias únicas y auténticas”.Turisme Seu obtuvo el certificado de adhesión a la carta Europea de Turismo Sostenible el pasado mes de marzo.